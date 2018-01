Vier Fußgänger in Oberösterreich angefahren

In Vöcklabruck hat ein Autofahrer aus Salzburg ein Pensionisten-Paar auf einem Schutzweg übersehen. Der 77-Jährige und seine 74-jährige Frau erlitten bei dem Zusammenstoß laut Polizei blutende Kopfwunden und wurden ins Spital eingeliefert.

Pensionistin schwer verletzt

Eine 86-jährige Fußgängerin wurde in Mattighofen (Bezirk Braunau) von einem Auto am Stadtplatz erfasst und schwer verletzt. Die 59-jährige Pkw-Lenkerin dürfte auch wegen der diffusen Sicht die grau gekleidete Frau erst zu spät gesehen haben.

22-Jähriger angefahren

Ebenfalls beim Überqueren der Straße wurde in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) ein 22-Jähriger bei einer Kreuzung angefahren. Der 33-jährige Lenker bemerkte den jungen Mann nicht rechtzeitig. Der Fußgänger wurde gegen die Windschutzscheibe und an den Fahrbahnrand geschleudert. Er sowie der Autofahrer wurden unbestimmten Grades verletzt.

Ein 33-Jähriger aus Stadl-Traun fuhr am 4. Jänner 2018 gegen 21.40 Uhr mit einem Pkw auf der Paschinger Landesstraße hinter einem Pkw, der bei der Kreuzung mit der Haidstraße in diese nach rechts einbog. Der 22-Jährige wollte zur selben Zeit im Kreuzungsbereich die Paschinger Landesstraße zu Fuß überqueren.

Zwei Personen verletzt

Der 33-Jährige, der in gerader Richtung weiterfuhr, übersah den Fußgänger und stieß mit dem Pkw gegen diesen. Der 22-Jährige wurde durch den Anstoß gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam am Fahrbahnrand zu liegen. Beide Beteiligte wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Wels eingeliefert. Da aufgrund der Verletzungen bei beiden Beteiligten laut erstversorgendem Arzt kein Alkotest durchgeführt werden konnte, wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels von beiden Männern Blut sichergestellt.

