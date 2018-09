Vier Italiener mit 63 Kilo Steinpilzen in Tirol erwischt

Die Steinpilz-Ausbeute war enorm - © APA (DPA)

Über 63 Kilogramm Steinpilze hat die Tiroler Polizei am Donnerstag bei vier Italienern im Tiroler Schmirntal gefunden. Gegen 14.30 Uhr hatte die Exekutive einen telefonischen Hinweis erhalten, wonach zwei italienische Fahrzeuge mit “einer größeren Menge Steinpilze” von Schmirn talauswärts unterwegs seien. In Steinach hielten die Beamten die Italiener dann an und wurden schnell fündig.