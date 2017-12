Vier Männer nach Drogenschmuggel in Kärnten verhaftet

Die Ermittlungen gegen die vier Männer waren seit August 2017 von der Suchtgiftgruppe des Bezirkspolizeikommandos Klagenfurt-Land und dem Landeskriminalamt geführt worden. Der Bosnier und der Slowene sollen seit Jänner 2016 bei regelmäßigen Fahrten über verschiedene Grenzübergänge insgesamt neun Kilogramm Heroin, ein halbes Kilo Kokain und zumindest 350 Stück Ecstasy-Tabletten geschmuggelt haben, wie die Polizei am Stephanitag bekanntgab.

Die Drogen wurden in verschiedenen Wohnungen in Krumpendorf und in Klagenfurt an zwei heroinabhängige Klagenfurter im Alter von 20 und 21 Jahren übergeben. Das Duo verkaufte sie an mindestens 25 den Fahndern bekannte und an weitere unbekannte Abnehmer. Der Zugriff der Polizei erfolgte am 20. Dezember um 21.25 Uhr: Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra wurden alle vier Männer in einer sogenannten Bunker-Wohnung in Klagenfurt auf frischer Tat ertappt. Der Bosnier und der Slowene versuchten zwar noch aus der Wohnung über mehrere Balkone zu entkommen, wurden aber gestellt und verhaftet.

Bei dem Quartett wurden mehrere tausend Euro, Drogen aus “aktuellen Geschäften”, Suchtgiftutensilien und Mobiltelefone sichergestellt. Bei den Vernehmungen stellte sich heraus, dass der 21-jährige Bosnier im April an einem weiteren Suchtgifthandel in Klagenfurt beteiligt gewesen war. Alle vier wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Bezüglich der Abnehmer der Drogen oder weiterer möglicher Mittäter werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit.

