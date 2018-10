Vier Tore von Mbappe binnen 13 Minuten - © APA (AFP)

Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat am Sonntag in der nationalen Meisterschaft bei seinem neunten Sieg im neunten Match mit einem 5:0 daheim gegen Olympique Lyon überzeugt. Überragend war dabei Kylian Mbappe. Der Teamspieler des Weltmeisters traf von der 61. bis zur 74. Minute gleich viermal. Zudem hatte er in der neunten Minute einen Elfmeter herausgeholt, Neymar verwertete.