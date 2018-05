Vier Pkw in Auffahrunfall auf B311 verwickelt

Die Feuerwehr rückte mit 14 Mann aus. - © FF Maishofen

Vier Fahrzeuge waren am Freitagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) in Maishofen (Pinzgau) verwickelt. Zwei beteiligte Personen wurden verletzt. Drei der Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.