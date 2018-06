Weitere 38 Kinder – etwa im Alter von sieben bis zwölf Jahren – wurden demnach leicht verletzt und in einem nahen Gesundheitszentrum ambulant behandelt. Die genaue Ursache des Unglücks vom Mittwoch in der Nantchengwa-Grundschule in der südlichen Stadt Zomba wurde noch untersucht. Das Land im südlichen Afrika mit rund 18 Millionen Einwohnern gehört einem UN-Index zufolge zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.

(APA/dpa)