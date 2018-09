Vier Tote bei Absturz von Armee-Helikopter in Afghanistan

Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Westen Afghanistans sind am Freitagabend mindestens vier Menschen getötet worden. Der mit Munition und Waffen beladene Helikopter habe auf dem Flug von Herat in die benachbarte Provinz Farah “technische Probleme” bekommen und sei bei einer Notlandung in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs von Farah der Nachrichtenagentur AFP.

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid erklärte dagegen, die Aufständischen hätten den "feindlichen Helikopter" abgeschossen. Das afghanische Verteidigungsministerium sprach von insgesamt fünf Toten. Es kündigte eine Untersuchung des Absturzes an. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage zuletzt wieder verschlechtert. Die radikalislamischen Taliban verüben regelmäßig Anschläge auf afghanische Sicherheitskräfte. Zugleich gibt es Bestrebungen, die Taliban an den Verhandlungstisch zurückzubekommen, um den seit 17 Jahren andauernden Konflikt in dem Land zu beenden. (APA/ag.)