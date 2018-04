Akademiker erschießt vier Kollegen in türkischer Universität

Vier Menschen starben. - © DHA-Depo Photos via AP

Ein Mitarbeiter der Osmangazi Universität in der türkischen Stadt Eskisehir hat auf dem Campus der Hochschule vier seiner Kollegen erschossen. Die Motive des Täters, der sich in Polizeigewahrsam befindet, seien noch unklar, sagte der Gouverneur der Provinz Eskisehir am Donnerstag. Medienberichte über drei Verletzte bestätigte er zunächst nicht.