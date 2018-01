Vier Verletzte bei Unfällen auf Tiroler Rodelbahn

In der Zillertaler Gemeinde kam es zu einer Serie von Rodelunfällen. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Vier zum Teil Schwerverletzte haben am Mittwoch innerhalb von 90 Minuten mehrere Rodelunfälle auf einer Bahn in Hainzenberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) gefordert. Wie die Polizei berichtete, hatten alle vier Wintersportler bei den Stürzen, die sich zwischen 20.15 und 21.45 Uhr ereigneten, die Kontrolle über ihre Sportgeräte verloren. Sie wurden in das Krankenhaus in Schwaz eingeliefert.