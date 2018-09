Vierjährige Florence hilft Opfern von Hurrikan “Florence”

Als der Hurrikan aufzog, habe Florence ihren Namen plötzlich häufig gehört, aber nicht verstanden, warum. Nachdem die Eltern ihrer Tochter den Hintergrund erklärt und ihr Bilder von überfluteten Häusern gezeigt hatten, habe sie den Wunsch geäußert zu helfen, berichteten CBS News und CNN.

Das Mädchen sei in der Nachbarschaft von Tür zu Tür gezogen, um unverderbliches Essen und Hygieneartikel zu sammeln. Ein Facebook-Post mit einem Bild der Vierjährigen und einem Karton habe zu Spenden aus dem ganzen Land geführt, sagte die Mutter des Mädchens, Tricia Wisniewski, dem Magazin “People”.

4-year-old Florence didn’t like sharing her name with a bad hurricane. So she did something about it. https://t.co/wAcznJ3kZx pic.twitter.com/Uj6SRl1scj

— CNN (@CNN) 26. September 2018