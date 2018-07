Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Archivbild) - © FMT-Pictures/MW

Ein vierjähriger Bub zog sich am Freitag in Obertrum (Flachgau) schwere Verletzungen zu. Das Kind stürzte aus dem Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock. Die Mutter räumte gerade im Nebenzimmer auf, als der Unfall geschah. Der Bub wurde mit den Notarzthubschrauber in die Kinderklinik des Landeskrankenhauses gebracht.