Vierjähriger Bub starb bei Fenstersturz in Wien-Donaustadt

Für den Bub kam jede Hilfe zu spät - © APA (Webpic)

Ein vier Jahre alter Bub ist am Donnerstagnachmittag nach einem Fenstersturz in Wien-Donaustadt gestorben. Eine Funkwagenbesatzung und eine Ärztin außer Dienst hatten nach Angaben der Polizei noch vergeblich versucht, das Kind zu reanimieren. Zum Unfallhergang in der Ziegelhofstraße wurden von der Polizei vorerst keine Angaben gemacht.