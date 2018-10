Vierjähriger spendet Knödel an Flachgauer Tafel

Die Flachgauer Tafel versorgt bedürftigte Menschen im Bezirk mit Produkten des täglichen Lebens, darunter auch Nahrungsmittel. Dabei ist man auf Spenden angewiesen.

Eine Großlieferung Knödel – insgesamt 2.100 Stück – übergab am Samstag Desiree Marius-Hofmann vom Seekirchner Unternehmen Firma Innviertler Goldhaubenknödel. Die Idee für die Spende kam von Sohn Ferdinand (4). “Unser Sohn hat das sehr pragmatisch gesehen. Wir haben in unserer Firma so viele Knödel gelagert. Da könnten wir doch den Menschen etwas geben, die nicht genug zu Essen haben”, schildert Marius-Hofmann. Die Ration reicht für 350 Mahlzeiten.