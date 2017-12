Vierschanzentournee: Stefan Kraft Vierter bei Auftakt in Oberstdorf

Der Salzburger Stefan Kraft landete zum Auftakt auf Platz 4. - © CHRISTOF STACHE / AFP

Stefan Kraft hat den perfekten Abschluss seines überaus erfolgreichen Jahres 2017 nicht ganz geschafft. Der 24-Jährige klassierte sich am Samstag zum Auftakt der 66. Vierschanzentournee in Oberstdorf als Vorjahressieger an der vierten Stelle. Die Ausgangsposition vor dem Neujahrsspringen in Garmisch ist trotz 16,9 Punkten Rückstand auf den siegreichen Tournee-Titelverteidiger Kamil Stoch gut.