CDU, CSU und SPD setzen heute, Mittwoch, in Berlin ihre Sondierungen zur Bildung einer möglichen gemeinsamen deutschen Regierung in Neuauflage ihrer Großen Koalition fort. Am vierten Tag der bis Donnerstag angesetzten Beratungen biegen die Unterhändler im Konrad-Adenauer-Haus (CDU-Zentrale) langsam auf die Zielgerade ein.