Vietnam im April 2020 erstmals Grand-Prix-Schauplatz

F1-Geschäftsführer Chase Carey in Hanoi - © APA (AFP)

Vietnam wird im April 2020 in der Hauptstadt Hanoi erstmals einen Formel-1-Grand-Prix veranstalten. In einer Aussendung der Motorsport-Königsklasse wurde am Mittwoch offiziell bekanntgegeben, dass der lokale Promoter Vingroup einen “mehrjährigen Vertrag” mit dem Besitzer der Rennserie, dem US-Konzern Liberty Media, unterzeichnet habe.