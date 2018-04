VIG stieg aus s Immo aus – Benko stockte auf

Die Familie Benko Privatstiftung erwarb weitere 7,28 Prozent an der s Immo und hält nun 29,14 Prozent der Unternehmensanteile, heißt es in einer Mitteilung der s Immo. Die restlichen 2,94 Prozent gingen an einen internationalen institutionellen Investor.

“Die anstehende Fusion zwischen Wiener Städtische und s Versicherung hat eine Neuausrichtung der Beteiligungen nötig gemacht – wir nutzen jetzt das attraktive Börsenumfeld, um die Veranlagung noch besser zu diversifizieren”, begründete der Generaldirektor der Sparkassen Versicherung, Manfred Rapf, in einer Aussendung den Ausstieg aus dem Immobilienkonzern.

(APA)