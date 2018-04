Vilimsky mit Le Pen und Salvini am 1. Mai in Nizza

Erfolg der FPÖ lässt rechte Parteien in Europa aufhorchen - © APA

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky nimmt mit der Chefin der Rassemblement National (vormals Front National) Marine Le Pen und mit dem Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, an einer politischen Veranstaltung am “Tag der Arbeit” am 1. Mai teil. Zu den Feierlichkeiten werden Vertreter der Mitgliedsparteien der “Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit” (MENL) geladen.