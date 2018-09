Villarreal gegen Rangers nur 2:2

Villarreal entführte einen Punkt aus Glasgow - © APA (AFP)

Rapid ist nach dem 2:0 gegen Spartak Moskau erster Tabellenführer in der Europa-League-Gruppe-G. Villarreal erreichte am Donnerstag im Parallelspiel zu Hause gegen die Glasgow Rangers nur ein 2:2. In der Salzburg-Gruppe B gewannen in Glasgow die Celtics gegen Rosenborg Trondheim mit 1:0. Die Salzburger sind damit nach dem 3:2 in Leipzig so wie Rapid Tabellenführer.