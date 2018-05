VIP-Tickets für APASSIONATA – „Gefährten des Lichts“ gewinnen!

Mit SALZBURG24 als VIP zur Erfolgsshow von APASSIONATA - © Apassionata World GmbH

Bei APASSIONATA – „Gefährten des Lichts“ gilt es, leuchtende Herzen zu finden… Die beliebte Familien-Unterhaltungs-Show mit Pferden gastiert am 2. & 3. Juni mit insgesamt 3 Shows in der Salzburgarena. SALZBURG24 verlost 12 x 2 exklusive VIP-Tickets in der Loge der Salzburgarena.