2018 kommt der „Hundeflüsterer“ Cesar Millan aus den USA mit seinem neuen Programm „Once Upon A Dog“ zurück in die Arenen des deutschsprachigen Raums. SALZBURG 24 verlost 3×2 Tickets für die Show am 7. April 2018 um 20 Uhr in der VIP-Loge der Salzburgarena.