Vögele-Gläubiger erhalten Barquote von 20 Prozent

Vögele reduziert die Filialenanzahl auf 70 - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Die Gläubiger der in die Insolvenz geschlitterten Modekette Vögele erhalten eine Barquote von 20 Prozent. Das ist das Ergebnis der Sanierungsplantagsatzung, die am Montag am Landesgericht Graz stattgefunden hat. Das Geld sei bereits beim Insolvenzverwalter hinterlegt und der Sanierungsplan daher schon gerichtlich bestätigt, teilten die Kreditschützer von AKV, KSV und Creditreform danach mit.