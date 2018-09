Vögele Shoes erzielt Insolvenzquote von rund 59 Prozent

3,24 der 5,54 Mio. Euro an Forderungen werden an die Gläubiger ausgeschüttet. - © APA/HERBERT PFARRHOFER/Archiv

Die insolvente Vorarlberger Schuh & Schuh PKTS GmbH (Sitz in Dornbirn) – bis Dezember 2016 unter Vögele Shoes GmbH bekannt – hat das Konkursverfahren mit einer Quote von 58,96 Prozent abgeschlossen. Von den rund 5,54 Mio. Euro Forderungen können somit 3,24 Mio. Euro an die Gläubiger ausgeschüttet werden. Masseverwalter Tobias Gisinger sprach von einer “Rekord-Insolvenzquote”.