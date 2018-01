Vogel zwingt Flugzeug in USA zur Rückkehr

Die Crew musste den blinden Passagier erst abladen. - © SAUL LOEB / AFP

Ein gefiederter blinder Passagier hat den Flugplan einer Maschine der Delta Airlines durcheinander gewirbelt. Laut Medienberichten vom Sonntag schaffte es der kleine Vogel – mutmaßlich ein Spatz – am Samstag auf dem Rollfeld ins Cockpit des Flugzeuges, das von Detroit in Michigan nach Atlanta in Georgia fliegen sollte.