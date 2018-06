Vogelbaby gefunden? So helft ihr richtig

Zahlreiche Vogelbabys werden derzeit in der Pfotenhilfe Lochen versorgt. - © Pfotenhilfe Lochen/Stadler

Ein lautes Piepsen verrät das kleine Vögelchen, dass aus dem Nest gefallen ist – was tun? In den vergangenen Wochen häufen sich die Anrufe bei der Pfotenhilfe Lochen in Oberösterreich, wie man dem Vogel-Baby in so einem Fall helfen kann. Wir klären auf.