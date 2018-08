Vogelweiderstraße in der Stadt Salzburg wird bis Ende Oktober saniert

Betroffen davon ist der südlichste Abschnitt im Bereich zwischen der Sterneckstraße und der Schallmooser Hauptstraße. Die Bauarbeiten werden im Zeitraum von 27. August bis 25. Oktober durchgeführt.

Vogelweiderstraße im Baustellenbereich als Einbahnstraße

Die Vogelweiderstraße wird im Baustellenbereich als Einbahnstraße stadteinwärts geführt. Als Umleitungsstrecke stadtauswärts dient die Robinigstraße. Die Rupertgasse und die Emil-Kofler-Gasse werden während der Sanierungsarbeiten ab der Grillparzerstraße in Richtung Vogelweiderstraße als Sackgasse geführt.

Vogelweiderstraße “schlechtestes Straßenstück”

“Dieser Bereich der Vogelweiderstraße ist eines der schlechtesten Straßenstücke im Stadtgebiet und vielen ein Dorn im Auge. Da vor Ort in den vergangenen Jahren zahlreiche andere Bauarbeiten, zum Teil im Untergrund, stattgefunden haben, konnte die Sanierung jedoch nicht früher starten. Nun freue ich mich, dass wir die Sanierung der Vogelweiderstraße abschließen können und sie dann von der Baron-Schwarz-Park-Brücke bis zur Schallmooser Hauptstraße in bestem Zustand ist”, so die zuständige Baustadträtin Barbara Unterkofler.