Volksanwaltschaft kritisiert Medikation in Pflegeheimen

Alte Menschen erhalten oft viele Medikamente gleichzeitig - © APA (Fohringer)

Die Volksanwaltschaft ortet Missstände in Alten- und Pflegeheimen in Form von Polypharmazie (Einnahme vieler Arzneimittel gleichzeitig). “Mit der Anzahl der eingenommenen Medikamente steigt auch die Zahl der unerwünschten Wechsel- und Nebenwirkungen”, sagte Volksanwalt Günther Kräuter am Freitag in Innsbruck.