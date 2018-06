Volksbanken sagen Kooperation mit der Post ab

Die Volksbanken sagten eine mögliche Kooperation mit der Post ab - © APA

Die Volksbanken haben am Dienstag die angedachte Kooperation mit der Post abgesagt. Die Post sucht einen Kooperationspartner, da die Zusammenarbeit mit der BAWAG Ende 2019 ausläuft. In der Aufsichtsratssitzung am Dienstag der Volksbanken fiel kein Beschluss für eine Kooperation. Das Thema wurde APA-Informationen zufolge von der Tagesordnung der Sitzung genommen und wird nicht weiterverfolgt.