Volksbegehren: Vier Initiativen laufen aktuell um Unterschriften

Ein viertes Volksbegehren gegen ORF-Gebühren kämpft gerade um Unterstützungserklärungen. - © APA/Schlager/Archiv

Mit gänzlich unterschiedlichen Zielen laufen derzeit die Organisatoren von vier Volksbegehren um Unterschriften. Am erfolgreichsten ist aktuell die Anti-Raucher-Initiative “Don’t smoke” unterwegs, sie zählte bisher über 552.300 Unterstützungserklärungen und will ebenso wie das Frauenvolksbegehren bis 4. April Unterschriften sammeln. Was es noch gibt.