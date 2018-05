Volkshilfe wünscht sich “Kindergrundsicherung”

Selbst in einem reichen Staat wie Österreich lebten viele Kinder in Armut, betonte Fenninger – für ihn “eine erschreckende Zahl”. Auch prozentuell sei deren Anteil laut Statistik Austria leicht gestiegen. Darauf geantwortet werde mit einer “regressiven Politik”, statt Armut bekämpften ÖVP und FPÖ die Armen. Kritik gab es etwa am “Familienbonus”, der lediglich besser Verdienende belohne. Auch die Mindestsicherung werde weiter nach unten geschraubt.

Die Volkshilfe fordert stattdessen erneut eine “Kindergrundsicherung”, an deren Details noch gearbeitet wird. Aber auch die Einführung eines Bruttomindestlohns von 1.700 Euro hält Fenninger für notwendig, ebenso finanzielle Erleichterungen bei Mieten und ein inklusives Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität. Gerade im Bildungsbereich werde eher in eine “Vermessung” als in eine Förderung investiert, wie das von der Regierung präsentierte Bildungspaket zeige.

Hinter sich sieht Fenninger die Bevölkerung: Im eben erst erhobenen Sozialbarometer – SORA befragte rund 1.000 Personen – meinten 76 Prozent, die finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern sei nicht ausreichend. 79 Prozent gaben an, zuerst bei sich selbst anstatt bei den Kindern zu sparen. Die geforderte Kindergrundsicherung befürworteten 73 Prozent, kostengünstige Sachleistungen (85 Prozent) und Förderungen für schulische sowie Freizeitaktivitäten 78 Prozent.

