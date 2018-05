Volksschule Gnigl bleibt geschlossen: 300 Schüler werden aufgeteilt

Das Gebäude der Volksschule Gnigl bleibt geschlossen. - © FMT-Pictures/MW

In der Volksschule Gnigl wird es keinen Unterricht mehr geben. Die 14 Klassen werden bis zum Schulende in fünf andere Schulen aufgeteilt, wie die Stadt Salzburg am Mittwoch mitteilte. Am Wochenende löste sich Putz von der Decke des 91 Jahre alten Gebäudes, ein sicherer Schulbetrieb ist nicht mehr möglich.