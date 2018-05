Volksschule Gnigl bleibt weiter gesperrt

91 Jahre hat das Schulgebäude der Volksschule Gnigl bereits auf dem Buckel. Am Wochenende machte sich das Alter der Schule bemerkbar, Teile des Deckenputzes eines Klassenzimmers im zweiten Obergeschoss lösten sich von der Decke und krachten zu Boden. Die unmittalbare Ursache für die Putz-Ablösung ist derzeit noch unklar.

Weitere Putz-Ablösungen in Volksschule Gnigl möglich

Die Schule blieb daher am Dienstag gesperrt, wie die Stadt Salzburg in einer Aussendung mitteilte. Das Schulamt der Stadt Salzburg und die städtische Immobiliengesellschaft arbeiten derzeit an einer Lösung. Ein Sachverständiger kam am Dienstagvormittag zu dem Ergebnis, dass das Abbröckeln weiterer Deckenteile nicht ausgeschlossen werden könne.

Sanierungsmaßnahmen werden geprüft

Kurzfristig könnten an den Plafonds Holzfaserplatten angebracht werden, die Machbarkeit einer solchen Sanierungsmaßnahme soll von einem Statiker beurteilt werden. „Wenn das funktioniert, würde die Baufirma gut eine Woche für die Montagearbeiten brauchen“, erklärt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Schulamt Salzburg sucht Klassenzimmer

Für den Fall, dass eine Sanierung nicht möglich sein sollte, sucht das Schulamt provisorische Klassenzimmer. Am wahrscheinlichsten ist eine Unterbringung in der ehemaligen Volkshochschule in der Faberstraße. Auch in Gnigl worden spontan Ersatzräume angeboten. Schulbus, Mittagessen und Nachmittagsbetreuung sollen ebenfalls vom Schulamt organisiert werden. Jene Klassen aus dem zweiten Obergeschoss werden für das restliche Schuljahr in leerstehenden Räume der Sonderschule Aiglhof untergebracht. Über die aktuellen Entwicklungen werden Eltern via WhatsApp auf dem Laufenden gehalten.

Übersiedlung in Bildungscampus Gnigl steht bevor

Lange muss das alte Volksschulgebäude ohnehin nicht mehr herhalten: Bereits im Herbst soll die Volksschule in den neu errichteten Bildungscampus Gnigl übersiedeln.