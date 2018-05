Volksschule Liefering 2 wird um 2,35 Mio. Euro saniert

Der Senat sprach sich einstimmig für die Aufstockung sowie thermische und sanitäre Sanierung des Gebäudes der VS Liefering 2 aus. Ein Verbindungsbau im Erdgeschoß zwischen Volksschule und Turnsaal (Sonderschule) wird mit einem zusätzlichen Stockwerk in Holzskelettbauweise versehen. Das geschieht, um dringend benötigten Platz für zwei weitere Räume zur schulischen Tagesbetreuung und einen Nebenraum zu schaffen.

285 Kinder in VS Liefering 2

Aktuell besuchen 285 Kinder in zwölf Klassen und zwei Vorschulklassen die Schule. 118 sind in fünf Gruppen zur schulischen Tagesbetreuung angemeldet. Zusätzlichen Raumbedarf gibt es überdies, weil die Schule einen inklusiven Schwerpunkt hat.

Gebäudehülle und Toiletten werden saniert

Entlang des neuen Stockwerks entsteht zudem ein Balkon samt Sonnenschutz. Überdies wird die gesamte Gebäudehülle der Volksschule saniert und alle Toiletten-Anlagen werden erneuert. Die Gesamterrichtungskosten betragen rund 2,35 Millionen Euro.

VS Liefering 2 sorgte für politische Diskussion

War im Bildungsausschuss Montagmittag noch die nicht mitgeplante Solaranlage Hauptthema der politischen Diskussion, ging es im Senat am Nachmittag um falsche Zahlen und fehlende Informationen. SIG-Ressortchef und Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) warfen sich dies jedenfalls gegenseitig vor. ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs kritisierte die Umschichtung finanzieller Mittel von der VS Maxglan zur VS Liefering und forderte eine von seiner Fraktion angefragte Prioritätenreihung in Sachen Schulsanierungen ein. Diese kündigte Auinger für Herbst an. Zuvor werde es klärende Gespräche geben.