Volkstheater setzt wieder auf “Herbstflatrate”

Das Wiener Volkstheater bietet wie im Vorjahr auch heuer eine “Herbstflatrate” an. Ab Beginn der Spielzeit 2018/19 können Interessenten um einen Fixbetrag von 96 Euro drei Monate lang so viele Vorstellungen sehen wie sie wollen. Das Angebot gilt für alle Restkarten in der bestmöglichen Kategorie ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.