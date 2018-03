Volkswagen forciert Elektromobilität

Der Umstieg auf die Elektromobilität läuft - © APA (AFP)

Volkswagen beschleunigt bei der Elektromobilität. Bis Ende 2022 will der deutsche Autobauer weltweit an 16 Standorten batteriebetriebene Fahrzeuge produzieren, kündigte VW am Dienstag bei der Präsentation der Bilanz 2017 an. Aktuell werden im Konzern an drei Standorten E-Fahrzeuge gebaut, bereits in zwei Jahren sollen dafür neun weitere Werke eingerüstet sein.