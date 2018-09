Vollbesetztes Auto stürzt in Maria Alm ab: Sechs Verletzte

Das Auto mit vier Erwachsenen und zwei Kindern (9 und 10) fuhr talwärts auf einem Güterweg in Maria Alm, berichtet die Polizei. Der 72-jährige Lenker geriet vor einer Kurve in die Böschung, touchierte dann einen Holzzaun sowie Baum und schlitterte in der Folge über die Geländekante auf eine abfallende Wiese.

Auto überschlägt sich bei Absturz

Nach einem einmaligem Überschlag kam der Pkw erst an Haselnusssträuchern etwa 50 Meter unterhalb der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen. Die vier Erwachsenen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Maria Alm: Vater befreit seine Kinder

Der Vater der Kinder war in einem Auto vor ihnen unterwegs und erlebte den Absturz im Rückspiegel. Er eilte zur Unglücksstelle befreite die beiden, so die Polizei. Mit leichten Verletzungen wurden alle sechs Autoinsassen in das Spital nach Zell am See eingeliefert. Weil das Auto weiter abzustürzen drohte, sicherte die Freiwillige Feuerwehr Maria Alm das Fahrzeug mit einer Seilwinde. Anschließend wurde es wieder auf die Straße gezogen und abgeschleppt.