Volles Programm beim EU-Gipfel in Brüssel

Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen ab Donnerstag den Schulterschluss in aktuellen Krisen. Am ersten Tag des zweitägigen EU-Gipfels wollen die sie über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beraten. Zudem soll eine gemeinsame Haltung zum Fall des in Großbritannien vergifteten russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gefunden werden.