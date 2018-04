Volleyball: Aich/Dob zum zweiten Mal AVL-Meister

Fünfsatz-Sieg nach hartem Kampf - © APA (EXPA)

Der SK Posojilnica Aich/Dob hat sich am Sonntag in der eigenen Halle in Bleiburg seinen zweiten Titel in der DenizBank Volley League der Herren gesichert. Die Kärntner nutzten gleich die ersten Chance nach einer 3:0-Führung zum vierten Punkt in der “best of seven”-Serie gegen die SG Union Waldviertel. Mit einem 3:2 (-24,24,21,-32,10) stellten sie auf 4:0 und sind Meister.