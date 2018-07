Vom Exil auf dem Mönchsberg ins Kloster

Direktorin Sabine Breitwieser führte die Gäste etwa eine Stunde lang durch die Ausstellung “Resonanz von Exil”, die Persönlichkeiten mit Exil-Hintergrund in der Kunst gewidmet ist. Erzabt Korbinian Birnbacher empfing danach die Gäste in St. Peter, dem ältesten Kloster im deutschen Sprachraum. Zur Klostergemeinschaft gehören derzeit 22 Mönche und rund 80 Angestellte. Hier gab es zuerst ein kurzes Orgelkonzert in der Stiftskirche. Danach wurden der Kreuzgang und die Prälatur besichtigt. In der Stiftsbibliothek wurden dem Bundespräsidenten und dem Landeshauptmann einige wertvolle Handschriften vorgelegt, bevor der Besuch mit einem Mittagessen im Abteisaal ausklang.