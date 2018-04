Vom IS zerstörte Moschee in Mosul soll neu aufgebaut werden

Das zerstörte Gebetshaus soll repariert werden - © APA (AFP)

Der Irak will mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate die zerstörte Große Moschee in Mosul wieder aufbauen. Das berühmte Gotteshaus und Wahrzeichen der nordirakischen Stadt wurde im vergangenen Sommer von der Terrormiliz IS gesprengt, als der Kampf um die ehemalige Jihadistenhochburg in den letzten Zügen lag.