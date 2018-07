Vom Kühlschrank bis zum Wal-Skelett: Kuriose Funde der Müllfischer

Vor allem Plastik holen die Müllfischer aus dem Meer. (Symbolbild) - © JOSEPH EID / AFP

Vorsichtig fährt Joan Adrover seinen acht Meter langen Kutter bis an den Felsen einer menschenleeren Bucht an Mallorcas Ostküste heran. Er nimmt einen Kescher in die Hand und steigt ins Wasser. Mit einer geschickten Bewegung fischt der Spanier einen Plastikkanister zwischen den Felsen heraus. Dann klettert er wieder in sein Boot und fährt zurück aufs offene Meer.