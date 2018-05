Von Badner Bahn erfasster Pkw brachte Hausmauer zum Einsturz

Der BMW wurde weggeschleudert und war in der Folge regelrecht zwischen der Garnitur und einem Haus quer stehend eingekeilt. Teile der Mauer stürzten bei dem heftigen Anprall ein. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich weder jemand in dem Auto noch in dem Objekt. Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Ehe die Aufräum- bzw. Bergearbeiten beginnen konnten, mussten umfangreiche Sicherungsarbeiten im Inneren des Wohnhauses durchgeführt werden, teilte das Bezirkskommando weiter mit. Der Feuerwehreinsatz dauerte letztlich etwa vier Stunden. Die Wiener Lokalbahnen richteten zwischenzeitlich einen Schienenersatzverkehr ein.

(APA)