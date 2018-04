Von Bienen attackiert: Stiche verrieten Diebe in Israel

Bienen verteidigten ihre Stöcke - © APA (AFP)

Zwei Bienen-Diebe sind der Polizei in Israel ins Netz gegangen, weil sie von dem gestohlenen Schwarm angegriffen worden sind. Ein Polizeisprecher teilte am Montag mit, die beiden jungen Männer seien einer Patrouille am Vortag aufgefallen, weil sie nordöstlich von Tel Aviv am Wegesrand aufeinander einschlugen. Als die Beamten sich näherten, fiel ihnen auf, dass die beiden mit Stichen übersät waren.