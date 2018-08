Von Brahms bis Wagner: Fest der Stimmen in Grafenegg

Bei der vormittäglichen Matinee hatten Mojca Erdmann, Stefanie Iranyi, Dmitry Korchak und Luca Pisaroni ein vorzügliches Solistenquartett für allerlei amouröse Verwicklungen im Dreivierteltakt geboten. Helmut Deutsch und Saskia Giorgini sorgten am Steinway für das verlässliche pianistische Fundament. Beglückender Abschluss: Schuberts Streichquintett C-Dur D 956 in einer formidablen Interpretation von philharmonischer Güte mit dem Steude Quartett und dem Cellisten Sebastian Bru.

Am Abend überzeugte das Gstaad Festival Orchestra unter des Leitung seines Chefdirigenten Jaap van Zweden mit dem Vorspiel zum ersten Akt der Oper “Die Meistersinger von Nürnberg”, Wagners Konzertfassung von Vorspiel und Liebestod aus der Oper “Tristan und Isolde” sowie dem Walkürenritt, ehe nach der Pause der erste Akt der “Walküre” konzertant erklang. Davor erklomm Intendant Rudolf Buchbinder die Bühne, doch die Befürchtung einer Absage erwies sich zum Glück als unbegründet. Jonas Kaufmann trat trotz eines vor drei Tagen erlittenen Zehenbruchs auf und zeigte somit nicht nur stimmlich heroische Qualitäten. Mit Martina Serafin als Sieglinde und Falk Struckmann als Hunding gelang eine fesselnde Wiedergabe.

Auch die kommenden Termine in Grafenegg versprechen viel Interessantes: Schon am Dienstag steht das “Ink still wet”-Abschlusskonzert mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und Kompositionen der Teilnehmer beim Workshop von Composer in Residence Ryan Wigglesworth auf dem Programm. Am Donnerstag musiziert Festivalleiter Rudolf Buchbinder mit dem European Union Youth Orchestra, tags darauf der dänische Geiger Nikolaj Szeps-Znaider mit den Bamberger Symphonikern. Ein Bernstein-Abend – u.a. mit Patricia Petibon und Elisabeth Kulman – folgt am Samstag, dem 25. August.

(S E R V I C E – Grafenegg Festival, bis 9. September, Tickets und Information: Tel. 02735/5500, )

