Von der JVP in den Landtag: “Junge wollen diskutieren und mitgestalten”

Mit 21 Jahren wurde Jöbstl im Jahr 2014 als jüngste Landtagsabgeordnete aller Zeiten angelobt, im aktuellen Landtag ist nur die ebenfalls 26-jährige FPÖ-Chefin Marlene Svazek um knapp drei Monate jünger. Stefan Schnöll wurde erst vor wenigen Wochen mit 30 Jahren zum jüngsten Landesrat in Salzburg, der um nur ein Jahr ältere Sebastian Kurz war zunächst jüngster Außenminister und ist nun jüngster Kanzler Europas. Gemein haben Jöbstl, Schnell und Kurz unter anderem ihren JVP-Hintergrund als Landesobfrau bzw. als (früherer) Bundesobmann.

JVP will mindestens 119 Gemeindevertreter stellen

Wie Jöbstl im Gespräch mit SALZBURG24 angibt, sei sie wie Schnöll und Kurz eher eine Quereinsteigerin in der JVP. “Als Schulsprecherin der HTL Saalfelden bin ich mit 17 Jahren unter anderem durch Gespräche mit dem damaligen Landtagspräsidenten Simon Illmer zur ÖVP gekommen. Bei mir stand also bereits das Politische im Vordergrund”, erzählt die gebürtige Pinzgauerin. Im Land Salzburg gibt es derzeit rund 40 aktive Ortsgruppen und an die 4.000 Mitglieder im Alter zwischen 15 und 35 Jahren.

“Im ländlichen Bereich sind wir vorrangig als Freizeitverein aktiv”, so Jöbstl, dennoch seien die Ortsgruppen bereits in Richtung Gemeindepolitik orientiert. So sitzen in Salzburg an die 100 junge Vertreter aus den Reihen der ÖVP in den 119 Gemeinderäten. “Unser Ziel ist es, bei der Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr mindestens 119 Gemeindevertreter stellen zu können.” Momentan ist man gerade dabei die Listen zu erarbeiten. In einigen Gemeinden kommt sogar der Bürgermeisterkandidat aus dem Nachwuchs. In Straßwalchen (Flachgau) stellt sich beispielsweise der 28-jährige JVP-Ortsgruppenleiter Johannes Baumann der Wahl.

“Junge Leute wollen diskutieren und mitgestalten”

Dem Vorwurf der Politikverdrossenheit junger Menschen kann Jöbstl deshalb absolut nichts abgewinnen. Die Jugend wolle mit konkreten Themen konfrontiert werden. “Eine Meinung zu Dingen, die einem im Alltag beschäftigen, hat nahezu jeder”, sagt die 26-Jährige, “junge Leute wollen diskutieren und mitgestalten.” Bei der JVP passiert dies unter anderem bei politischen Stammtischen, zu denen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst oder Kultur eingeladen werden, berichtet Jöbstl. “Wir bieten auch Rhetorikschulungen und Seminare für nachkommende Gemeindevertreter an, aber man darf sich das nicht als Kaderschmiede vorstellen. Wir wollen jene, die politikinteressiert sind, bestmöglich unterstützen.”

Dass dies augenscheinlich vorrangig Männer seien, will sie so nicht stehenlassen. Zwar steht mit Jöbstl erst die zweite Frau an der Spitze der Salzburger JVP, auch in der Landesregierung stellte die ÖVP nur eine Frau auf, dennoch sieht sie hier einen Wandel. Viele junge Mädchen seien politikinteressiert und auch auf Kommunalebene engagiert. Aber durch Familiengründung würden viele ihre Prioritäten anders setzen und der Politik zwischenzeitlich den Rücken kehren. Hier brauche es mehr Role Models, die zeigen, dass Familie und Politik vereinbar seien, ist Jöbstl überzeugt und verweist dabei in der Stadt Salzburg auf Parteikollegin Marlene Wörndl. Auch Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird demnächst trotz politischer Verantwortung Mutter, ebenso sieht sie in der neuseeländischen Premierministerin, die kürzlich während ihrer Amtszeit ein Kind gebar, ein positives Beispiel.

Jöbstl: Salzburg muss Dezentralisierung fördern

Ein bedeutender Aspekt dabei sei auch das Thema Landflucht, das vor allem weiblich geprägt ist. “Ich bin das perfekte Beispiel dafür: Nach dem Schulabschluss vom Pinzgau zum Studieren in die Stadt Salzburg gezogen und hier geblieben”, so Jöbstl, “wir müssen verhindern, dass die Region ausstirbt.” Das betrifft wiederum nicht nur Frauen und die Politik. Wichtige Ansatzpunkte seien hierbei die Schaffung von Infrastruktur und hochwertigen Arbeitsplätzen am Land, aber auch die Stärkungen von Home-Office-Optionen. Im aktuellen Koalitionsvertrag wird dem mit einem Bekenntnis zur Dezentralisierung und einem Ausbau des Breitband-Internets Rechnung getragen.

Mit der geplanten Einführung der “Kinderstadt Mini Salzburg” im Innergebirg sowie der Ausweitung des Talente-Checks bis 18 Jahren und der Einrichtung einer “Servicestelle Ehrenamt”, um Vereinen bei rechtlichen Fragen zur Seite zu stehen, seien weitere Themen auf Initiative der JVP ins Regierungsprogramm miteingeflossen. “Ideen kommen oft von einzelnen Mitgliedern, ich sehe mich dann als Sprachrohr, damit die Jugend auch wirklich mitgestalten kann”, so Martina Jöbstl abschließend.