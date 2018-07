Von Rebellen belagerte Dörfer in Syrien komplett evakuiert

Tausende Menschen wurden mit Bussen evakuiert - © APA (AFP)

Im Nordwesten Syriens sind zwei von Rebellen belagerte regierungstreue Dörfer evakuiert worden. Zunächst wurden Kranke mit Rettungswagen aus den überwiegend von Schiiten bewohnten Ortschaften Al-Foua und Kefraya in Sicherheit gebracht. Donnerstag früh seien dann die übrigen Einwohner und Kämpfer mit Bussen in ein Gebiet in der Provinz Aleppo abgefahren, das von der Armee kontrolliert wird.