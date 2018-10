Vor Erdogan-Besuch in Budapest: Regierung verbietet Protest

Die Polizei untersagte die Kundgebung mit der Begründung, dass “eine unter internationalem Schutz stehende Persönlichkeit am Schauplatz eintreffen wird”.

Erdogan wird am Montag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Budapest erwartet. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Der rechts-nationale Politiker hatte in der Vergangenheit Erdogans Türkei – zusammen mit Russland und China – als Vorbild für den “illiberalen Staat” bezeichnet, den er aufzubauen gedenkt.

Mit dem Verbot der Gegenkundgebung beriefen sich die Behörden erstmals auf das neue Demonstrationsrecht, das im Sommer in Kraft trat. Es enthält weit auslegbare Bestimmungen, mit denen sich die Versammlungsfreiheit einschränken lässt.

Die DK hielt dazu am Sonntag in einer Stellungnahme fest: “Das Orban-System schränkt die Rechte der europäischen Ungarn ein, um für die Ruhe eines illiberalen Diktators zu sorgen, der sein eigenes Volk ins Gefängnis sperrt.” Der ungarische Regierungschef habe damit “seinem Vorbild demonstriert, dass auch er nichts von staatsbürgerlichen Rechten hält”.

