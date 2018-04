Vor Europawahl: Macron-Partei befragt Franzosen zu EU-Themen

Emmanuel Macron startet "Großen Marsch für Europa" - © APA (AFP)

In Vorbereitung auf die Europawahl 2019 hat die französische Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron mit einer groß angelegten Bürgerbefragung zu EU-Themen begonnen. Mehrere Schlüsselfiguren der Partei nahmen am Samstag an Auftaktveranstaltungen dieses “Großen Marschs für Europa” teil, darunter Europaministerin Nathalie Loiseau und Parteichef Christophe Castaner.