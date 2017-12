Vor Gefangenenaustausch im Ostukraine-Krieg

Winter in Kiew - Jüngste Waffenruhe hält offenbar nur bedingt - © APA (AFP)

Die ukrainische Regierung und die Separatisten im Osten des Landes wollen an diesem Mittwoch wie vereinbart ihre Gefangenen austauschen. Das sagte der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill am Montag in Moskau nach einem Treffen mit den Anführern der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk.