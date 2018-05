Vorarlberg beziffert für Pflegeregress-Aus 21,3 Mio. Euro

Der Landeshauptmann schlüsselte die 21,3 Mio. Euro in drei Bereiche auf: Dem Land entstünden zum einen 17,4 Mio. Euro an Mehrkosten durch Selbstzahler, die nun in die Mindestsicherung wechseln können. 301 von 480 Personen hätten diesen Wechsel bereits bewilligt bekommen, 67 weitere Anträge seien in Bearbeitung. 3,4 Mio. Euro macht laut Wallner der direkte Einnahmenentfall aus Verlassenschaften, grundbücherlichen Sicherstellungen sowie Erlösen aus Schenkungszinsen aus. Und schließlich entfielen 527.000 Euro auf die stationäre Betreuung von Menschen mit Behinderung.

Der Landeshauptmann räumte ein, dass es sich bei den 21,3 Mio. Euro um einen Maximalbetrag handelt. Diese Marke werde nur erreicht, wenn etwa alle 480 Personen, die in die Mindestsicherung wechseln können, dies auch tun. “Pro Selbstzahler, der wechselt, müssen wir im Durchschnitt 3.050 Euro pro Monat übernehmen”, sagte Wallner. Je nach Zeitpunkt der Antragstellung werde für manche schon seit Jänner bezahlt, für andere ab Mai oder Juni. Hinsichtlich der stationären Betreuung von Menschen mit Behinderung ist der Pflegeregress noch gar nicht gefallen. Wallner stellte diesbezüglich fest: “Das müssen wir erst noch umsetzen. Wenn wir eine Einigung mit dem Bund gefunden haben, werden wir das Gesetz entsprechend ändern”, so der Landeshauptmann. Der echte Ausfall werde 2018 also geringer sein als die genannten 21,3 Mio. Euro. 2019 nähere man sich damit aber “relativ genau der Realität” an.

Mit Löger ist vereinbart, dass die Länder bis Montag ihre Daten melden. Anschließend will der Finanzminister einen Vorschlag erarbeiten, der eine konkrete Summe enthält, die die Länder für 2018 erhalten sollen. Diesen will Löger den Landeshauptleuten bei der LH-Konferenz am 16. und 17. Mai präsentieren. Wallner glaubt, dass sich der Finanzminister ziemlich genau an die Berechnungen der Länder halten werde – schließlich seien diese in der stärkeren Position.

